Bisseck a InterTV: “Dobbiamo stare più sul pezzo, le prossime gare difficili ma siamo forti”

Una vittoria sudata, complessa, più difficile del previsto, ma l'Inter centra la 4 vittoria in 4 gare di Champions League portandosi in vetta alla classifica del maxi girone insieme a Bayern e Arsenal. Queste le parole di Bisseck nel post partita di rilasciate ai microfoni di InterTV: "Un gara tosta, hanno giocato bene loro ma noi sappiamo che dobbiamo migliorare e stare più suò pezzo, sempre concentrati ma siamo contenti per i 3 punti. Le prossima gare saranno difficile ma noi siamo forti e crediamo in noi stessi, vediamo cosa succederà. Nazionale? Spero che il mister mi stia guardando penso che sto giocando bene, spero di esser convocato ma anche se non dovessi esser convocato devo continuare a fare bene con la squadra e alla fine penso che sarò convocato"