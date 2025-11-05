Ivan Juric , tecnico dell'Atalanta, intervenuto a Sky Sport, ha raccontato cos'è successo con Ademola Lookman al momento del cambio, con i due che sono arrivati faccia a faccia: "Sono le solite cose che commentiamo ogni domenica, De Bruyne a Napoli o da altre parti.

I giocatori magari non accettano di uscire, ci sono reazioni scomposte e finisce là, si risolve in spogliatoio. Queste situazioni le abbiamo vissute tutti, succedono: a caldo si esagera un po', ma conta l'Atalanta e la squadra. Per il bene della squadra bisogna comportarsi bene: poi io capisco, non è un problema. Per me passa tutto, l'importante è l'Atalanta".