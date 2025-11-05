Nerazzurri a caccia del quarto successo di fila per tenersi ai vertici della classifica del maxi girone

Giovanni Montopoli Direttore 5 novembre 2025 (modifica il 5 novembre 2025 | 20:23)

Quarto turno di Champions League questa sera allo stadio Meazza dove i nerazzurri riceveranno il Kairat. La squadra di Chivu vuole metter dentro altri 3 punti importanti per tenere il passo del gruppo di testa e magari incrementare il bottino reti contro la formazione kazaka attualmente terzultima in classifica con un solo punto all'attivo. Queste le parole di Julio Cruz nel pre partita di rilasciatr ai microfoni di InterTV: "Gara da non sottovalutare, ha fatto un importante passo per stare in questa Champions e per loro è un sogno esser qui, dobbiamo avere sempre la voglia di fare bene e dimostrare che siamo l'Inter. Loro hanno fatto un viaggio lungo ma arrivare due giorni prima della gara è molto importante e trovarsi qui davanti all'Inter dove ogni squadra ha voglia di dimostrare qualcosa"

L'appunto di Gianfranco Zola — "Zola mi ha detto che sono un squadra giovane, veloce con un'attaccante bravo. Sono abituati a giocare al freddo. I tifosi sugli spalti sono importantissimi, al Meazza si sentono e sono importanti. L'Inter ha fatto tante rotazioni ma il funzionamento è sempre lo stesso e ora ci sono due gare prima della sosta, qualcuno riposerà, tanti andranno in nazionale e può essere un problema ma fino a quando questa Inter gioca bene passa...vedo la gioia negli occhi dei tifosi in strada, prima di entrare allo stadio. Il Kairat ha giocato l'ultima giornata di campionato e credo che è importante per loro preparare una gara con tutto questo tempo, il loro mister avrà guardato per bene l'Inter e cercheranno di fare la loro gara ma noi con questa voglia di fare possiamo puntare ad un risultato positivo consapevoli del fatto che non sarà sicuramente semplice"

Giocatore più pericoloso — "Satpayev? Non lo conosco bene, ho chiesto informazioni, me ne hanno parlato, uno che fa gol, molto giovane, evidentmente ha qualcosa di diverso dagli altri. Noi abbiamo però giocatori importanti e il mister avrà deciso come gestirlo. Oggi cercheranno di ripartire veloci e dovremo state attenti. Prima ascoltavo Carlos Augusto e mi fa piacere perchè abbiamo due esterni sinistri non forti, fortissimi"