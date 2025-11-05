Piotr Zielinski ha parlato prima della partita contro il Kairat. Queste le parole del calciatore nerazzurro: «Sulla carta si pensa possa essere facile, abbiamo visto una squadra interessante, hanno fatto 4 turni di preliminari. Si godono questa competizione, faranno di tutto per darci fastidio», ha detto il calciatore nerazzurro a proposito della sfida di San Siro.