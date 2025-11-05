Piotr Zielinski ha parlato prima della partita contro il Kairat. Queste le parole del calciatore nerazzurro: «Sulla carta si pensa possa essere facile, abbiamo visto una squadra interessante, hanno fatto 4 turni di preliminari. Si godono questa competizione, faranno di tutto per darci fastidio», ha detto il calciatore nerazzurro a proposito della sfida di San Siro.
Zielinski: “Il Kairat proverà a darci fastidio. Il gol a Verona? Ci mancava da tanto”
Le parole del calciatore nerazzurro a Skysport prima della gara contro il Kairat
«Ero felicissimo di aver segnato, ci è mancato da tanto un gol così. Ho cercato di prendere bene la gran palla di Calhanoglu ed è venuto fuori un gran gol. Mi sono goduto quella rete dopo la partita, adesso pensiamo a questa nuova gara», ha anche detto rispetto alla rete segnata a Verona su cross da calcio d'angolo del turco.
