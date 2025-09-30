Sono un giocatore tecnico che sfrutta velocità e dribbling: oggi mi sento un giocatore più maturo dal punto di vista della personalità e della fiducia. Il posto del cuore della mia infanzia è la città dove sono cresciuto Aulnay Sous Bois. Da piccolo guardavo la Coppa d'Africa a casa con mio padre e da lì ho deciso che avrei fatto il calciatore.