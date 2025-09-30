FC Inter 1908
Issiaka Kamate, giocatore dell'Inter Under23, ha parlato ai microfoni del MatchDay Programme di Inter-Slavia Praga
Marco Astori
Issiaka Kamate, giocatore dell'Inter Under23, ha parlato ai microfoni del MatchDay Programme di Inter-Slavia Praga. Ecco le sue parole: "In campo cerco sempre di essere decisivo per la squadra giocando per i miei compagni e sfruttando gli uno contro uno.

Sono un giocatore tecnico che sfrutta velocità e dribbling: oggi mi sento un giocatore più maturo dal punto di vista della personalità e della fiducia. Il posto del cuore della mia infanzia è la città dove sono cresciuto Aulnay Sous Bois. Da piccolo guardavo la Coppa d'Africa a casa con mio padre e da lì ho deciso che avrei fatto il calciatore.

Per prepararmi ad una sfida prego poi cerco di visualizzare le cose che dovrò fare durante il match. Prima di andare in campo ascolto musica e parlo con i miei amici e la mia famiglia a cui sono molto legato. Lasciarli a 16 anni per inseguire il sogno di diventare calciatore non è stato facile ma è stato un passo importante per essere qui oggi".

