Dopo quattro mesi e nel mezzo un ammutinamento con tanta voglia di Inter, Ademola Lookman torna titolare nell'Atalanta che affronterà il Bruges in Champions League a Bergamo.
Atalanta, Percassi: "Lookman titolare? Conosciamo il suo valore. Speriamo di…"
Atalanta, Percassi: “Lookman titolare? Conosciamo il suo valore. Speriamo di…”
Dopo quattro mesi e nel mezzo un ammutinamento con tanta voglia di Inter, Ademola Lookman torna titolare nell'Atalanta
Ne ha parlato l'amministratore delegato del club Luca Percassi. Ecco le sue parole a Sky:
"Il ritorno di Lookman e Ederson da titolari? Siamo contenti. Sono due ragazzi di cui sappiamo bene il valore e speriamo di recuperare tutti i giocatori in rosa per mettere a disposizione del mister la squadra completa".
(Fonte: Sky Sport)
