Atalanta, Percassi: “Lookman titolare? Conosciamo il suo valore. Speriamo di…”

Atalanta, Percassi: “Lookman titolare? Conosciamo il suo valore. Speriamo di…” - immagine 1
Dopo quattro mesi e nel mezzo un ammutinamento con tanta voglia di Inter, Ademola Lookman torna titolare nell'Atalanta
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Dopo quattro mesi e nel mezzo un ammutinamento con tanta voglia di Inter, Ademola Lookman torna titolare nell'Atalanta che affronterà il Bruges in Champions League a Bergamo.

Atalanta, Percassi: “Lookman titolare? Conosciamo il suo valore. Speriamo di…”- immagine 2
Getty Images

Ne ha parlato l'amministratore delegato del club Luca Percassi. Ecco le sue parole a Sky:

Atalanta, Percassi: “Lookman titolare? Conosciamo il suo valore. Speriamo di…”- immagine 3
Getty Images

"Il ritorno di Lookman e Ederson da titolari? Siamo contenti. Sono due ragazzi di cui sappiamo bene il valore e speriamo di recuperare tutti i giocatori in rosa per mettere a disposizione del mister la squadra completa".

(Fonte: Sky Sport)

