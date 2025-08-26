Fra i protagonisti dell'Inter Primavera che ha battuto il Cagliari nella finale della Supercoppa, Lavelli e Zarate hanno parlato a Sportitalia

Fra i protagonisti dell'Inter Primavera che ha battuto ai rigori il Cagliari nella finale della Supercoppa Primavera, Lavelli e Zarate hanno parlato ai microfoni di Sportitalia dopo la vittoria nerazzurra. Ecco le dichiarazioni dell'attaccante Matteo Lavelli, autore del gol del 2-2:

"Gioia immensa. Sono tornato dopo un'operazione ed è un ottimo inizio. E' un ottimo inizio, si deve continuare su questa strada. Possiamo arrivare in fondo: conosco i miei compagni di squadra, sono squisiti sia dal punto di vista umano che calcistico, possiamo davvero arrivare in fondo".

Queste, invece, le dichiarazioni di Zarate:

"Siamo felici di aver raggiunto questo risultato e di poter festeggiare tutti insieme. Carbone è un allenatore ci insegna tanto calcio, con lui possiamo raggiungere i nostri obiettivi".

(Fonte: Sportitalia)