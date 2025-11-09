Candreva a InterTV: “Esposito? Non me l’aspettavo la serie B gli ha fatto bene. Su Calhanoglu…”

L'Inter ha sul piatto una possibilità ghiotta, quella di superare la Lazio e scavalcare in un colpo solo Milan e Napoli ch hanno rispettivamente pareggiato a Parma e perso a Bologna. La via Emilia, amara nella passata stagione con i nerazzurri, questa volta benevola, con i ragazzi di Chivu che questa sera potrebbero volare in vetta alla classifica di Serie A. Ai microfoni di InterTv ha parlato Antonio Candreva nel pre partita. Queste le sue parole: "Sempre un po' di nostalgia, manca tutto questo contesto qui dopo aver smesso. Sono contento del nuovo percorso che sto affrontando e piano piano si arriverà anche a questo nuovo obiettivo in nazionale under15. Mi aspetto una bella partita, l'Inter è in salute, anche la Lazio ha fatto ultime prestazioni positive. Pio Esposito? Penso che l'esperienza in B gli abbia fatto bene, ha grandi qualità non mi aspettavo questo salto determinante, non lo conosco ma guardandolo si percepisce che è un bravo ragazzo, un lavoratore ma il futuro con questa mentalità potrà essere dalla sua parte. Calhanoglu? Uno dei centrocapisti più forti in Italia e Europa. Si è trasformato in un play moderno sa fare tutto, ha sempre avuto il calcio e l'Inter ha un'arma in più in lui. Mi sembra un campionato bello con tante squadre in corsa anche se è presto ma speriamo che duri anche prossimamente".