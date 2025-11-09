Cesar a InterTV: “Inter e Lazio squadre offensive. Si vede la mano di Chivu ma…”

L'Inter ha sul piatto una possibilità ghiotta, quella di superare la Lazio e scavalcare in un colpo solo Milan e Napoli ch hanno rispettivamente pareggiato a Parma e perso a Bologna. La via Emilia, amara nella passata stagione con i nerazzurri, questa volta benevola, con i ragazzi di Chivu che questa sera potrebbero volare in vetta alla classifica di Serie A. Ai microfoni di InterTv ha parlato Cesar nel pre partita. Queste le sue parole: "Vengo spesso qui è da qualche settimana che sono a Milano, mi aspetto una gara aperta, squadre che concedono un po' troppo ma sono squadre che si propongono. La Lazio deve avvicinarsi all'Europe e l'Inter deve rimanere in alto. L'Inter di Chivu? Si vede la sua mentalità, il modo di rapportarsi con i giocatori, ci vorrà tempo ma i presupposti per fare bene ci sono, non è ancora brillantissima ma ha giocatori validi. Ci vuole tempo. Carlos Augusto? Straordinario, arrivato in una grandissima squadra, qui ha opportiunità giocando ogni tre giorni e toccherà a loro dimostrare le sue capacità. Questo è molto importante per l'Inter, giocatori che entrano e tengono alto il livello, non è semplice. La concorrenza aiuta sempre, devi esser sempre pronto, devi dimostrare perchè sei arrivato qui. Non è semplice, ci sono delle difficoltà, però è una questione di forza mentale e di donarsi al massimo. Penso che la gara si giocherà sull'attacco, due squadre che ci tengono ad andare avanti ma concedono"