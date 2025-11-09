Ai microfoni di DAZN, Manuel Lazzari, difensore della Lazio, ha parlato così prima della partita di San Siro contro l'Inter

"Se siamo 22 folli pronti a morire stasera? Sicuramente. Sappiamo della forza dell'Inter, la squadra più forte d'Italia e una delle più forti d'Europa, ma vogliamo fare bene e partire subito forte".