Lazio, Lazzari: “Inter squadra più forte d’Italia, ma vogliamo fare bene”

Ai microfoni di DAZN, Manuel Lazzari, difensore della Lazio, ha parlato così prima della partita di San Siro contro l'Inter
Marco Macca
Marco Macca 

Ai microfoni di DAZN, Manuel Lazzari, difensore della Lazio, ha parlato così prima della partita di San Siro contro l'Inter:

"Se siamo 22 folli pronti a morire stasera? Sicuramente. Sappiamo della forza dell'Inter, la squadra più forte d'Italia e una delle più forti d'Europa, ma vogliamo fare bene e partire subito forte".

"Sappiamo quanto Sarri ci tenga alla fase difensiva, bisogna stare attenti e concentrati".

(Fonte: DAZN)

