Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Luciano Spalletti ha parlato così dopo lo 0-0 nel derby contro il Torino:
Spalletti: “0-0 deludente? La delusione è un’altra cosa. E sui 1000 punti in carriera…”
"Forse c'è stata un po' di stanchezza, potevo forse cambiare qualcosa ma ho visto tanta voglia. C'è il rischio di tenere fuori chi ha giocato in Champions e poi quando li metti non hanno il ritmo partita. Se li metti titolari e li vedi stanchi, poi puoi sostituirli. Alcuni calciatori vanno recuperati, si va fiduciosi verso la prossima partita"
"E' mancato l'ultimo passaggio e anche qualche passaggio qualitativo anche tra i più semplici. La delusione è un'altra cosa ma non siamo contenti, nessuno in spogliatoio è contento, vogliamo vincere le partite. Nessuno è contento però si prende atto di quello che succede"
"Due punti persi? Non lo so, non siamo riusciti a vincere una partita che dovevamo provare a vincere, l'abbiamo fatto e siamo a posto con la coscienza. 1000 punti in carriera? Mi sembra di non averli fatti, contano i prossimi tre"
