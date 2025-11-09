Spalletti: “0-0 deludente? La delusione è un’altra cosa. E sui 1000 punti in carriera…”

"Forse c'è stata un po' di stanchezza, potevo forse cambiare qualcosa ma ho visto tanta voglia", dice Spalletti

Matteo Pifferi Redattore 9 novembre 2025 (modifica il 9 novembre 2025 | 19:02)

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Luciano Spalletti ha parlato così dopo lo 0-0 nel derby contro il Torino:

"Forse c'è stata un po' di stanchezza, potevo forse cambiare qualcosa ma ho visto tanta voglia. C'è il rischio di tenere fuori chi ha giocato in Champions e poi quando li metti non hanno il ritmo partita. Se li metti titolari e li vedi stanchi, poi puoi sostituirli. Alcuni calciatori vanno recuperati, si va fiduciosi verso la prossima partita"

"E' mancato l'ultimo passaggio e anche qualche passaggio qualitativo anche tra i più semplici. La delusione è un'altra cosa ma non siamo contenti, nessuno in spogliatoio è contento, vogliamo vincere le partite. Nessuno è contento però si prende atto di quello che succede"

"Due punti persi? Non lo so, non siamo riusciti a vincere una partita che dovevamo provare a vincere, l'abbiamo fatto e siamo a posto con la coscienza. 1000 punti in carriera? Mi sembra di non averli fatti, contano i prossimi tre"