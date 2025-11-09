Chivu a InterTV: “Bisogna dare merito e credito a questi ragazzi. La maturità di questa squadra…”

Missione compiuta per i nerazzurri di Cristian Chivu che superano per 2 a 0 la Lazio di Sarri e superano in un colpo solo Milan e Napoli proiettandosi in vetta alla classifica del campionato di calcio di Serie A. La decidono Lautaro Martinez e Bonny con la Zielinski che vede annullarsi il terzo gol per fallo di mano di Dimarco ad avvio azione. Mister Chivu commenta cosi la vittoria dei nerazzurri ai microfoni di InterTV: "Partita approcciata bene, siamo stati propositivi, l'abbiamo sbloccata subito e abbiamo gestito i momenti capendoli e chiudendola nella ripresa. Alla fine ci prendiamo i 3 punti perchè era importante vincere per dare continuità. Bisogna dare merito e credito a questi ragazzi perchè mantenre questo approccio con gare giocate ogni tre giorni è importante. Classifica? Siamo a novembre, stagione lunga, bisogna mantenere questa mentalità e atteggiamento, dobbiamo esser la nostra miglior versione. La maturità di questa squadra è tanta roba. Il merito è dei ragazzi io cerco di trasmettere serenità ma in campo scendono loro. Noi seguiamo un percorso sapendo che possiamo migliorare"