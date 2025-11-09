Il primo tempo di Inter-Lazio si è chiuso con il punteggio di 1-0 in favore dei nerazzurri, bravi a sbloccare la gara dopo pochissimi minuti grazie al gol di Lautaro Martinez.
Inter-Lazio, Dimarco: “Dobbiamo continuare così perchè bisogna segnare ancora”
L'esterno sinistro nerazzurro ha parlato in questo modo pochi minuti prima dell'inizio del secondo tempo del match
Federico Dimarco, intercettato dai microfoni di DAZN poco prima dell'inizio del secondo tempo, alla domanda su quale atteggiamento tatticc servirà ha risposto così: "Dobbiamo continuare così perchè bisogna segnare ancora".
