Dimarco: “L’importante era vincere, visti i risultati di oggi. Bonny? Bell’acquisto”

L'esterno sinistro dell'Inter è stato uno dei grandi protagonisti del successo contro la Lazio con un assist
Fabio Alampi Redattore 

Fderico Dimarco, uno dei protagonisti di Inter-Lazio con l'assist per il gol del raddoppio firmato Bonny, ha parlato a fine partita ai microfoni di DAZN: "Sapevamo che era un momento della partita importante, stavamo subend0 qualcosa, quel gol ha spezzato un po' la partita. Era importante farlo, sono contento che l'ha fatto Bonny. L'importante era vincere, visti i risultati di oggi".

"Bonny? Un ragazzo che si impegna veramente tanto, è arrivato tranquillo, è entrato in punta di piedi, sta lavorando forte. Può crescere ancora tanto e lui lo sa. Abbiamo fatto un bell'acquisto. Noi sottovalutati in estate? Questo lo lascio dire agli altri, noi pensiamo a lavorare. Oggi siamo primi in classifica, ma conta poco adesso. Il campionato è ancora lungo".

