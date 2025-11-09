Fderico Dimarco, uno dei protagonisti di Inter-Lazio con l'assist per il gol del raddoppio firmato Bonny, ha parlato a fine partita ai microfoni di DAZN: "Sapevamo che era un momento della partita importante, stavamo subend0 qualcosa, quel gol ha spezzato un po' la partita. Era importante farlo, sono contento che l'ha fatto Bonny. L'importante era vincere, visti i risultati di oggi".