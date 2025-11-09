Pelè a InterTV: “Gol in semifinale con la Lazio, ricordi incredibili. Ero un giovano calciatore e…”

L'Inter ha sul piatto una possibilità ghiotta, quella di superare la Lazio e scavalcare in un colpo solo Milan e Napoli ch hanno rispettivamente pareggiato a Parma e perso a Bologna. La via Emilia, amara nella passata stagione con i nerazzurri, questa volta benevola, con i ragazzi di Chivu che questa sera potrebbero volare in vetta alla classifica di Serie A. Ai microfoni di InterTv ha parlato Pelè nel pre partita. Queste le sue parole: "Gol in semifinale contro la Lazio, ricordi bellissimi. Non era semplice giocare nel loro stadio e li feci gol su assist di Suazo. Cosa mi ha lasciato l'Inter? Dei bei momenti ero un giovane giocatore mi hanno fatto stare bene, mi hanno fatto vincere e farlo insieme a queste persone speciali è stato bello per me. Quando sei in campo hai una sensazione speciale, diversa da vederla fuori, adrenalina unica che manca e giocare queste gare, sentirsi applauditi è sempre speciale"