Roma, Celik: “Contento per il gol”. Pellegrini: “Lavorare con Gasperini…”

«Primo gol in Serie A? Sono molto contento per questo gol perché è importante, cerco di fare gol sempre, ma ho segnato oggi sono contento. Un po' i compagni mi prendono in giro». Celik, su Skysport, ha parlato della vittoria della Roma contro l'Udinese per due a zero che vale la testa della classifica.

Di Celik ha parlato Pellegrini a cui è stato chiuesto anche di Gasperini: «Già l'ho detto che è un'opportunità grande lavorare come il nostro allenatore e ce la prendiamo questa possibilità perché siamo un gruppo che ha tanta voglia. Celik è un grande ragazzo, si è inserito nel gruppo in maniera spettacolare, si sacrifica senza mai una parola fuori posto e sono contento il doppio quando capitano giornate così a ragazzi come lui», ha spiegato il giocatore italiano.