Marco Astori Redattore 14 gennaio 2026 (modifica il 14 gennaio 2026 | 19:32)

Leonardo Bovo, centrocampista dell'Inter U23, è intervenuto ai microfoni del MatchDay Programme della gara contro il Lecce. Ecco le sue parole: "Mi considero un giocatore poco appariscente ma funzionale alla squadra, che fa dei suoi punti di forza la corsa e l’equilibrio in manovra offensiva e difensiva. In questi anni sono cresciuto in tanti aspetti, in particolare sulla gestione della palla e sul controllo delle emozioni in campo.

⁠Il mio idolo da bambino era LeBron James, per quello che rappresenta per lo sport e per quello che è riuscito a costruire nella sua carriera. La passione per il calcio arriva da

mio padre e mio nonno, sono state le persone con cui ho tirato i primi calci al pallone.

Prima di entrare in campo mi preparo ascoltando musica e pensando a quello che dovrò andare a fare durante la partita. La sfida più grande della mia carriera? È stata lasciare la mia città natale, la mia famiglia e tutti i miei amici primi di arrivare qui a Milano e sicuramente l’esordio a San siro in Coppa Italia, un'emozione incredibile che rimarrà per sempre".