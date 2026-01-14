Chivu a InterTV: “Conosco la pressione di allenare l’Inter, per questi ragazzi io…”

A distanza di tre giorni torna in campo l'Inter per il recupero della 16a giornata di campionato rimandata per gli impegni in Supercoppa dei nerazzurri. Al Meazza i nerazzurri superano il Lecce al termina di una gara complicatissima. La risolve Pio Esposito che manda i nerazzurri, campioni d'inverno, a +6 sul Napoli e Milan. Queste le parole di mister Chivu rilasciate nel post partita ai microfoni di InterTV: "Sapevamo delle difficoltà che avremmo avuto in questa gara per mancanza di energie e quanto speso contro il Napoli. Sapevamo anche ci aveva lasciato amarezza e delusione e oggi non sarebbe stata semplice contro una squadra ben organizzata. Eravamo lenti in tutto ma abbiamo provato in ogni modo a cercare la vittoria e siamo felici e contenti di aver portato a casa i 3 punti. Per come si erano messe le cose nel primo tempo e nel secondo avevamo capito che non sarebbe stato facile. Esposito l'ho conosciuto che aveva 13 anni ora è un bestione conosco il suo percorso e tutta l'ambizione che mette per questa squadra e questi colori, sono felice per lui perchè se lo merita per come si mette a disposizione per come aiuta il gruppo, sono doppiamente contento per il gol e per il peso che ha. Se sognavo questo momento? Io non ho tempo di pensare a nulla, penso alla prossima partita. So che allenare l'Inter mette pressione, non è semplice fare 15 vittorie in girone ma siamo li a combattere a mettere l'anima e il cuore la testa e la qualità consapevoli del fatto che non è mai semplice, in Serie A nessuno ti regala nulla e bisogna dimostrare con i fatti, con le qualità, cerchiamo di trasmettere qualcosa di importante, questi giocatori mettono sempre la loro miglior versione in campo. Il tridente? I miei meriti valgono nulla mi interessa quello che i giocatori mettono in campo, gli dedico la mia passione e la mia esperienza la mia gavetta, la dedico a loro però per questi ragazzi che sono meravigliosi io do tutto. La classifica? La strada è lunga il nostro obietivo è rimanere in quelle posizione di rimanere ad avere la possibilità di essere competitivi"