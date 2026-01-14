Vittoria di misura a San Siro per l'Inter, decide un gol di Pio Esposito: ecco le parole dell'attaccante nerazzurro a Sky Sport

Alessandro Cosattini Redattore 14 gennaio 2026 (modifica il 14 gennaio 2026 | 23:32)

Dove mettiamo questo gol nel mio indice di gradimento?

"Ti direi sul podio sicuramente insieme al primo in Nazionale e al primo al Mondiale per Club, questo è il più pesante perché porta 3 punti e sono contento soprattutto per questo. Ma non faccio una classifica".

Quanto pesa questo gol dopo il pari del Napoli? Le emozioni?

"Tanta attesa, lo aspettavo da tanto e finalmente è arrivato, un'emozione incredibile, tanta adrenalina. Lo aspettavo da quando ero piccolo e vestivo questa maglia. Noi stasera dovevamo scendere per i 3 punti a prescindere dal Napoli, il loro inciampo viene dopo, noi dovevamo fare il nostro".

Se ti faccio il nome di Beppe Bergomi...

"Leggenda dell'Inter e del calcio italiano".

Entri e sei decisivo un'altra volta, mi piace questa mentalità: va bene così lo spazio o ne vuoi di più?

"L'importante è l'Inter, so benissimo con che campioni gioco, ero in Serie B fino a 6 mesi fa, credo il mio minutaggio sia abbastanza, anche più di quanto aspettavo all'inizio. Sono contento, se do una mano ai miei compagni è il massimo".

Cambi valore aggiunto nella lotta scudetto?

"Il mister ha dimostrato coi fatti che tutti siamo importanti, l'ha dimostrato, tutti abbiamo avuto un bel minutaggio".