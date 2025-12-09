fcinter1908 news interviste Akanji a InterTV: “Quando perdi con un rigore di questo genere è difficile. Di positivo prendiamo…”

Akanji a InterTV: “Quando perdi con un rigore di questo genere è difficile. Di positivo prendiamo…”

Sesto turno di League Phase per i nerazzurri che dopo lo scivolone di Madrid cadono anche al Meazza contro il Liverpool
Torna la Champions League al Meazza con il sesto turno di League Phase dove i nerazzurri dopo lo scivolone di Madrid impattano tra le mura amiche del Meazza dove vengono superati e agganciati in classifica dal Liverpool che passa grazie a un calcio di rigore assolutamente imbarazzante concesso per una trattenuta di Bastoni. Queste le parole di Akanji nel pre partita di rilasciate ai microfoni di InterTV: "Quando perdi cosi è sempre difficile soprattutto con un rigore di questo genere. Cosa prendiamo di positivo? Che se continiuamo a giocare cosi e magari con un pizzico di fortuna in più possiamo ancora arrivare nella parte del girone per passare alla fase finale" 

