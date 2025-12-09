fcinter1908 news interviste Mkhitaryan a InterTV: “Gara equilbrata, poi l’arbitro ha deciso di fischiare un rigore fantasma”

news

Mkhitaryan a InterTV: “Gara equilbrata, poi l’arbitro ha deciso di fischiare un rigore fantasma”

Mkhitaryan a InterTV: “Gara equilbrata, poi l’arbitro ha deciso di fischiare un rigore fantasma” - immagine 1
Sesto turno di League Phase per i nerazzurri che dopo lo scivolone di Madrid cadono anche al Meazza contro il Liverpool
Giovanni Montopoli Direttore 

Torna la Champions League al Meazza con il sesto turno di League Phase dove i nerazzurri dopo lo scivolone di Madrid impattano tra le mura amiche del Meazza dove vengono superati e agganciati in classifica dal Liverpool che passa grazie a un calcio di rigore assolutamente imbarazzante concesso per una trattenuta di Bastoni. Queste le parole di Mkhitaryan nel pre partita di rilasciate ai microfoni di InterTV: "siamo delusi ora dobbiamo rialzare la testa e ripartire. Non è stata la nostra partita migliore ma è stata una gara equilibrata che doveva finire in pareggio ma l'arbitro ha deciso di fischiare un rigore fantasma e cosi è finita. Ho provato a dare il massimo per la squadra e vedere i miei compagni che lottavano per vincere ho provato a rimanere dentro il massimo possibile devo lavorare di più per dare una mano alla squadra. Testa a Genova ora, analizziamo le cose che dobbiamo analizzare sappiamo che rimangono tante partite e dobbiamo prepararla al meglio"

Leggi anche
Conte: “Sempre un piacere affrontare Mourinho, non c’è bisogno di presentarlo. Il...
Condò: “Inter, il rammarico è uno solo. Luis Henrique…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA