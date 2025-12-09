Mkhitaryan a InterTV: “Gara equilbrata, poi l’arbitro ha deciso di fischiare un rigore fantasma”

Torna la Champions League al Meazza con il sesto turno di League Phase dove i nerazzurri dopo lo scivolone di Madrid impattano tra le mura amiche del Meazza dove vengono superati e agganciati in classifica dal Liverpool che passa grazie a un calcio di rigore assolutamente imbarazzante concesso per una trattenuta di Bastoni. Queste le parole di Mkhitaryan nel pre partita di rilasciate ai microfoni di InterTV: "siamo delusi ora dobbiamo rialzare la testa e ripartire. Non è stata la nostra partita migliore ma è stata una gara equilibrata che doveva finire in pareggio ma l'arbitro ha deciso di fischiare un rigore fantasma e cosi è finita. Ho provato a dare il massimo per la squadra e vedere i miei compagni che lottavano per vincere ho provato a rimanere dentro il massimo possibile devo lavorare di più per dare una mano alla squadra. Testa a Genova ora, analizziamo le cose che dobbiamo analizzare sappiamo che rimangono tante partite e dobbiamo prepararla al meglio"