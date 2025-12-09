Le parole dell'allenatore azzurro alla vigilia della sfida di Champions League contro il Benfica di José

Antonio Conte, alla vigilia della partita con il Benfica, ha parlato ai microfoni di Skysport per presentare la sfida di Champions contro Mourinho e i suoi uomini. Queste le parole dell'allenatore del Napoli che è in Serie A primo insieme al Milan di Allegri:

-Il modo migliore per giocare questa partita è arrivare da 5 vittorie consecutive. Un carico di energia e positività che dovrete mettere al Da Luz, cancellando le ultime due sconfitte in trasferta in Champions...

Sì, anche se sono state due sconfitte un po' diverse secondo me. Quella col Manchester City dopo 10 minuti eravamo rimasti in 10 perché era stato espulso Giovanni Di Lorenzo, quella contro l'Eindhoven è stata una brutta sconfitta. Sappiamo benissimo che andiamo ad affrontare una squadra in salute come il Benfica, in uno stadio molto molto caldo. Noi veniamo da buone prestazioni e da buona energia dimostrata sul campo. Quello che abbiamo fatto è cercare di far recuperare i calciatori perché abbiam giocato domenica sera, ieri hanno recuperato e oggi abbiamo preparato un po' la partita e c'è ancora un giorno di recupero. Mi auguro che possano recuperare bene, perché domani sappiamo che ci vorrà una gara bella intensa, tosta, con tanta energia. Quello che stiamo facendo ultimamente.

-Le condizioni di McTominay che sta tirando la carretta in mezzo al campo? Come sta Neres che sembra più indispensabile degli altri?

È un momento dove i giocatori stanno dimostrando grande senso di responsabilità e anche se c'è qualche piccolo problema bisogna superarlo tutti insieme. Perché oggettivamente avremmo delle difficoltà a sostituire determinati giocatori in mezzo al campo soprattutto. I ragazzi hanno dato piena disponibilità, quelli che hanno giocato l'ultima partita ci sono tutti.

-Che effetto le farà l'incrocio con Mourinho, questo è l'ottavo contro di lui?

Guarde (sorride.ndr). È sempre un piacere quando si incontrano le squadre di Mourinho. Stiamo parlando di un allenatore vincente, c'è poco da dire e da spiegare o presentare chi è Mourinho. Sarà un piacere incontrarlo e salutarlo domani.

-Complimenti per la gara contro la Juve: squadra compatta e non li hai fatti ragionare. Mi auguro di rivedere in CL lo stesso Napoli: quello che hai fatto è stato importante...

È stata una partita giocata a ritmi molto intensi, è da un po' che stiamo cercando di lavorare su questo concetto. Noi cerchiamo di portare ritmi intensi, di pressare, perché dico sempre ai ragazzi che secondo me correndo in avanti si difende meglio. Domani cerchiamo di fare una partita dove dobbiamo dimostrare, avere voglia di venire qui e non lasciare un centimetro in campo, di combattere per quel centimetro. Quello che dovremo fare è recuperare energie e prepararci a fare una partita intensa. Il Benfica è una buonissima squadra e viene da una buona prestazione giocata venerdì con lo Sporting, la squadra che detiene il titolo, e sappiamo le difficoltà di questo campo. Al tempo stesso dico ai ragazzi di affrontarla con grande coraggio, sfrontatezza, andando a giocarci la partita per uscire dal campo senza recriminazioni. Questo è quello che dovremo fare.

