Chivu a InterTV: “Dobbiamo gestire le ingiustizie, da qui a gennaio ci sono tante gare”

Torna la Champions League al Meazza con il sesto turno di League Phase dove i nerazzurri dopo lo scivolone di Madrid impattano tra le mura amiche del Meazza dove vengono superati e agganciati in classifica dal Liverpool che passa grazie a un calcio di rigore assolutamente imbarazzante concesso per una trattenuta di Bastoni. Queste le parole di Chivu nel pre partita di rilasciate ai microfoni di InterTV: "Gara condizionata dai cambi perchè ho perso due slot, poi abbiamo ripreso meglio nel finale di tempo, abbiamo creato qualcosa, pensavamo di fare lo stesso nella ripresa e non potevamo fare più cambi perchè la partita era lunga, qualche transizione potevamo gestirla meglio. Abbiamo subito un po' la loro intensità all'inizio e nel secondo tempo siamo calati. MAncano ancora due partite che giocheremo a gennaio, dobbiamo imparare a gestire l'ingiustizia e la sconfitta e fino a gennaio - non manca tanto - abbiamo tante gare nel mentre"