fcinter1908 news interviste Chivu a InterTV: “Dobbiamo gestire le ingiustizie, da qui a gennaio ci sono tante gare”

news

Chivu a InterTV: “Dobbiamo gestire le ingiustizie, da qui a gennaio ci sono tante gare”

Chivu a InterTV: “Dobbiamo gestire le ingiustizie, da qui a gennaio ci sono tante gare” - immagine 1
Sesto turno di League Phase per i nerazzurri che dopo lo scivolone di Madrid cadono anche al Meazza contro il Liverpool
Giovanni Montopoli Direttore 

Torna la Champions League al Meazza con il sesto turno di League Phase dove i nerazzurri dopo lo scivolone di Madrid impattano tra le mura amiche del Meazza dove vengono superati e agganciati in classifica dal Liverpool che passa grazie a un calcio di rigore assolutamente imbarazzante concesso per una trattenuta di Bastoni. Queste le parole di Chivu nel pre partita di rilasciate ai microfoni di InterTV: "Gara condizionata dai cambi perchè ho perso due slot, poi abbiamo ripreso meglio nel finale di tempo, abbiamo creato qualcosa, pensavamo di fare lo stesso nella ripresa e non potevamo fare più cambi perchè la partita era lunga, qualche transizione potevamo gestirla meglio. Abbiamo subito un po' la loro intensità all'inizio e nel secondo tempo siamo calati. MAncano ancora due partite che giocheremo a gennaio, dobbiamo imparare a gestire l'ingiustizia e la sconfitta e fino a gennaio - non manca tanto - abbiamo tante gare nel mentre"

Leggi anche
Chivu: “Rigore? Non commento, parlo di insegnamenti. Ma si va oltre. Gli infortuni...
Zielinski a InterTV: “Delusi e arrabbiati, quello non è mai rigore per me. Giocare ogni 3...

© RIPRODUZIONE RISERVATA