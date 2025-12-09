Le parole dell'allenatore nerazzurro dopo la sconfitta con il Liverpool arrivata a causa di un rigore generoso assegnato dopo la revisione al VAR

Eva A. Provenzano Caporedattore 9 dicembre - 23:46

Cristian Chivu ha commentato la sconfitta dell'Intera San Siro contro il Liverpool nella sesta gara del girone eliminatorio della Champions. Una sconfitta maturata nei minuti finali dopo un rigore che l'arbitro ha assegnato per una trattenuta di Bastoni su un avversario che ha accentuato la caduta.

-Analisi di Chivu qual è?

Era giusto un pari per come si era messo. All'inizio abbiamo subito la loro energia, poi abbiamo trovato la chiave giusta ma dopo due sostituzioni che ci hanno condizionato nel secondo tempo. C'era poca energia e non potevamo fare sostituzioni. Il secondo episodio in due giornate di Champions che non ci fa portare a casa niente. Abbiamo avuto coraggio di provarci fino in fondo. Dovevamo essere più lucidi in avanti. È stata una partita condizionata dai due cambi fatti nel primo tempo.

-Episodio del rigore, tutti straniti: che opinione hai?

Commento poco le decisioni arbitrali. Parlo di quello che dobbiamo insegnare specie in CL. L'arbitro ha interprato bene, ha visto tutto e non ha dato il rigore. Poi è intervenuto il VAR. Dobbiamo imparare a combattere anche contro gli episodi e dobbiamo pensare a quanto di buono vogliamo e dobbiamo fare.

-Ti aspettavi un Liverpool aggressivo?

Ci aspettavamo intensità e pressione. Potevamo far meglio ma abbiamo iniziato intimoriti, poi siamo cresciuti nella partita, nella superiorità e loro lasciavano sempre il più uno dietro. Nel secondo tempo ci aspettavamo l'energia degli ultimi 20 minuti del primo tempo. Quando sono calate le energie, coi cambi che non potevamo fare ci siamo abbassati troppo.

-Anche Palladino diceva che non è rigore?

Io mi complimento per la vittoria con l'Atalanta e lo vedrò presto.

(Fonte: SS24)