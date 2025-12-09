Zielinski a InterTV: “Delusi e arrabbiati, quello non è mai rigore per me. Giocare ogni 3 giorni…”

Torna la Champions League al Meazza con il sesto turno di League Phase dove i nerazzurri dopo lo scivolone di Madrid impattano tra le mura amiche del Meazza dove vengono superati e agganciati in classifica dal Liverpool che passa grazie a un calcio di rigore assolutamente imbarazzante concesso per una trattenuta di Bastoni. Queste le parole di Zielinski nel pre partita di rilasciate ai microfoni di InterTV: "Siamo delusi e arrabbiati, abbiamo fatto una buona partita contro un avversario forte poi c'è quell'episodio che non è mai rigore ma è andata cosi purtroppo. Un po' di sfortuna? Si, speriamo che Calha e Acerbi stiano bene perchè abbiamo bisogno di loro, giocare ogni 3 giorni non è semplice, questi infortuni arrivano non solo a noi ma a tutte le squadre, dobbiamo essere positivi e andare avanti. Siamo tutti consapevoli di cosa dobbiamo fare, già domenica andremo su un campo difficilissimo e dobbiamo vincere e poi a gennaio penseremo alla Champions"