Zielinski a InterTV: "Delusi e arrabbiati, quello non è mai rigore per me. Giocare ogni 3 giorni…"

Zielinski a InterTV: “Delusi e arrabbiati, quello non è mai rigore per me. Giocare ogni 3 giorni…”

Zielinski a InterTV: “Delusi e arrabbiati, quello non è mai rigore per me. Giocare ogni 3 giorni…” - immagine 1
Sesto turno di League Phase per i nerazzurri che dopo lo scivolone di Madrid cadono anche al Meazza contro il Liverpool
Giovanni Montopoli Direttore 

Torna la Champions League al Meazza con il sesto turno di League Phase dove i nerazzurri dopo lo scivolone di Madrid impattano tra le mura amiche del Meazza dove vengono superati e agganciati in classifica dal Liverpool che passa grazie a un calcio di rigore assolutamente imbarazzante concesso per una trattenuta di Bastoni. Queste le parole di Zielinski nel pre partita di rilasciate ai microfoni di InterTV: "Siamo delusi e arrabbiati, abbiamo fatto una buona partita contro un avversario forte poi c'è quell'episodio che non è mai rigore ma è andata cosi purtroppo. Un po' di sfortuna? Si, speriamo che Calha e Acerbi stiano bene perchè abbiamo bisogno di loro, giocare ogni 3 giorni non è semplice, questi infortuni arrivano non solo a noi ma a tutte le squadre, dobbiamo essere positivi e andare avanti. Siamo tutti consapevoli di cosa dobbiamo fare, già domenica andremo su un campo difficilissimo e dobbiamo vincere e poi a gennaio penseremo alla Champions"

