Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Inter-Liverpool, Van Dijk ha parlato così del match di San Siro

Matteo Pifferi Redattore 9 dicembre - 23:36

L'Inter perde 1-0 contro il Liverpool a San Siro: ecco le dichiarazioni di Virgil Van Dijk ai microfoni di Sky Sport dopo la partita:

"E' un momento molto difficile, stiamo cercando di trovare continuità. Giocavamo contro una grande squadra, in forma, a Milano, è bello aver vinto. Ho preso anche un cartellino rosso quando ero al Celtic e giocavo contro l'Inter, è stato lo stadio anche del mio esordio"

"Salah? Lui adesso andrà in Coppa d'Africa, per noi non è cambiato nulla. Eravamo concentrati su stasera per tentare di battere l'Inter e ce l'abbiamo fatta, adesso dobbiamo pensare al Brighton"

"L'Inter ha tanta qualità e tanti bravi giocatori, non abbiamo concesso tante opportunità, una a Lautaro perché non ho visto arrivare la palla ma Alisson ha parato"

"Sul rigore? Rigore netto (ride, ndr). L'arbitro l'ha dato, anche il gol di Konate avrebbe dovuto essere convalidato, è una compensazione e così è più giusto"