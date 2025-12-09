FC Inter 1908
Mkhitaryan: “Fa male perdere per un rigore che non si spiega. Ma si deve rialzare la testa”

Il commento del calciatore nerazzurro ai microfoni di Skysport alla fine della partita di CL che l'Inter ha perso contro il Liverpool
Eva A. Provenzano
«Brucia perdere così per il rigore? Ovviamente fa male perché perdere una partita del genere, in cui lotti per 85 minuti, se viene dato un rigore così non si può spiegare. Ma bisogna alzare la testa, guardare avanti, lavorare di più per cercare di cambiare le cose». 

Così Mkhitaryan - centrocampista dell'Inter- ha parlato ai microfoni di Skysport alla fine della partita contro il Liverpool persa uno a zero a San Siro dopo un rigore assegnato all'87esimo alla squadra ospite per una leggera trattenuta di Bastoni su Wirtz che ha accentuato la caduta.

