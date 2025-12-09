"L'anno scorso servirono 16 punti, il rammarico c'è per il punto perso contro l'Atletico ma l'Inter è in un trend positivo contro una squadra forte ma che non sta attraversando un bel momento"

"Il problema è che non c'è la fusione tra vecchi e nuovi, ha speso 500 mln di euro dopo aver vinto la Premier. Salah nell'intervista ha detto proprio che si sente trattato come capro espiatorio"

"Bonny e Pio Esposito sono una certezza, sono il salto di qualità principale quest'anno ma c'è un'altra figura da segnalare, cioè Luis Henrique. Giocano i 10 titolari, manca solo Dumfries. Il fatto è che per Luis Henrique, che è riemerso recente da titolare, è una grossa apertura di credito in una partita fondamentale"