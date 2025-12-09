Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Inter-Liverpool, Paolo Condò ha parlato così del match di San Siro:
Condò: “Inter, il rammarico è uno solo. Luis Henrique…”
Le dichiarazioni di Condò ai microfoni di Sky Sport prima di Inter-Liverpool, sesta giornata di Champions
"L'anno scorso servirono 16 punti, il rammarico c'è per il punto perso contro l'Atletico ma l'Inter è in un trend positivo contro una squadra forte ma che non sta attraversando un bel momento"
"Il problema è che non c'è la fusione tra vecchi e nuovi, ha speso 500 mln di euro dopo aver vinto la Premier. Salah nell'intervista ha detto proprio che si sente trattato come capro espiatorio"
"Bonny e Pio Esposito sono una certezza, sono il salto di qualità principale quest'anno ma c'è un'altra figura da segnalare, cioè Luis Henrique. Giocano i 10 titolari, manca solo Dumfries. Il fatto è che per Luis Henrique, che è riemerso recente da titolare, è una grossa apertura di credito in una partita fondamentale"
