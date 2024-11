"Non è casuale. Pur dentro una preparazione atletica cambiata, come raccontato dallo stesso allenatore, questo resta storicamente il periodo in cui le squadre di Simone solitamente decollano. Ecco perché c’è fiducia, in casa Inter. Ed è una fiducia che si allunga anche su...febbraio: la qualificazione tra le prime otto alleggerirà una settimana chiave, con la sfida alla Juventus in agenda. Non proprio una brutta prospettiva. L’Inter vuole piazzarsi presto in testa e non scendere più".