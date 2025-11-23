L'esterno dell'Inter Carlos Augusto ha parlato a DAZN all'intervallo del derby contro il Milan: ecco le sue dichiarazioni

L'esterno dell'Inter Carlos Augusto ha parlato a DAZN all'intervallo del derby contro il Milan: "Devo stare attento ma dobbiamo provare ad attaccare: loro sono forti nella ripartenza, dobbiamo stare attenti e avere equilibrio".