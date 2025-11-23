FC Inter 1908
Vittoria importante per l'Inter Women che ha superato la Lazio Women. Le parole del tecnico nerazzurro
Vittoria importante per l'Inter Women che ha superato la Lazio Women grazie alla doppietta di Wullaert che ha consegnato i tre punti alle nerazzurre. Al termine del match le parole di coach Piovani. “Devo fare i complimenti alle ragazze che hanno sempre dimostrato un grande carattere nonostante il mancato passaggio del turno e dei risultati non sono arrivati ma le prestazioni ci sono sempre state".

"Oggi è arrivata questa bella vittoria che ci permette di guadagnare punti in classifica anche se in questo momento non dobbiamo guadarla e di continuare il nostro percorso. Viste le prestazioni ci mancava solo il risultato e oggi è arrivato: questa vittoria ci serve a dare morale prima della sosta".

"Le ragazze nonostante le tante assenze hanno dato il massimo: è una bellissima vittoria che dedichiamo alla società e ai tifosi e a queste ragazze che hanno buttato il cuore oltre all’ostacolo. Le occasioni ci sono state anche nelle ultime partite, mancava la stoccata vincente che è arrivata grazie a Wullaert che, come le altre ragazze, sta dando tanto e questo è un giusto premio per loro".

