Gianni Pampinella Redattore 23 novembre 2025 (modifica il 23 novembre 2025 | 20:32)

Vittoria importante per l'Inter Women che ha superato la Lazio Women grazie alla doppietta di Wullaert che ha consegnato i tre punti alle nerazzurre. Al termine del match le parole di coach Piovani. “Devo fare i complimenti alle ragazze che hanno sempre dimostrato un grande carattere nonostante il mancato passaggio del turno e dei risultati non sono arrivati ma le prestazioni ci sono sempre state".

"Oggi è arrivata questa bella vittoria che ci permette di guadagnare punti in classifica anche se in questo momento non dobbiamo guadarla e di continuare il nostro percorso. Viste le prestazioni ci mancava solo il risultato e oggi è arrivato: questa vittoria ci serve a dare morale prima della sosta".

"Le ragazze nonostante le tante assenze hanno dato il massimo: è una bellissima vittoria che dedichiamo alla società e ai tifosi e a queste ragazze che hanno buttato il cuore oltre all’ostacolo. Le occasioni ci sono state anche nelle ultime partite, mancava la stoccata vincente che è arrivata grazie a Wullaert che, come le altre ragazze, sta dando tanto e questo è un giusto premio per loro".

(Inter.it)