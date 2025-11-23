Intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Inter-Milan, Max Allegri ha parlato così del Derby tanto atteso:
news
Allegri: “Derby partita meravigliosa, servono cuore e tecnica. Alla fine vincerà chi…”
"Rientro di Rabiot? Era importante per noi recuperare tutti i giocatori, tra sosta e sosta abbiamo dovuto fare una gestione a livello anche di allenamento. Avere tutti a disposizione è importante, si alza il ritmo in allenamento, stasera è una partita complicata e difficile, l'Inter è forte. Dobbiamo fare una bella partita e un bel percorso"
"Bartesaghi sta crescendo, ha poche partite nelle gambe ma è affidabile e ha grande futuro. Rabiot non so quanti minuti avrà nelle gambe, ci vorrà cuore e determinazione ma anche tecnica"
"Con la Roma nei primi 25' consegnavamo la palla a loro, stasera sarà una partita di duelli. Vincerà la partita chi vincerà più duelli. Il derby è una partita meravigliosa, dico sempre che si lavora per giocare queste partite e vivere queste serate, speriamo di vincere, altrimenti continueremo a lavorare per raggiungere il nostro obiettivo che è la Champions"
© RIPRODUZIONE RISERVATA