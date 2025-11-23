Allegri: “Derby partita meravigliosa, servono cuore e tecnica. Alla fine vincerà chi…”

Ecco le parole di Allegri ai microfoni di Dazn in vista del derby di Milano, in programma stasera alle 20.45

Matteo Pifferi Redattore 23 novembre 2025 (modifica il 23 novembre 2025 | 20:23)

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Inter-Milan, Max Allegri ha parlato così del Derby tanto atteso:

"Rientro di Rabiot? Era importante per noi recuperare tutti i giocatori, tra sosta e sosta abbiamo dovuto fare una gestione a livello anche di allenamento. Avere tutti a disposizione è importante, si alza il ritmo in allenamento, stasera è una partita complicata e difficile, l'Inter è forte. Dobbiamo fare una bella partita e un bel percorso"

"Bartesaghi sta crescendo, ha poche partite nelle gambe ma è affidabile e ha grande futuro. Rabiot non so quanti minuti avrà nelle gambe, ci vorrà cuore e determinazione ma anche tecnica"

"Con la Roma nei primi 25' consegnavamo la palla a loro, stasera sarà una partita di duelli. Vincerà la partita chi vincerà più duelli. Il derby è una partita meravigliosa, dico sempre che si lavora per giocare queste partite e vivere queste serate, speriamo di vincere, altrimenti continueremo a lavorare per raggiungere il nostro obiettivo che è la Champions"