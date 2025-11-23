Thuram a InterTV: “Voglio parlare di quello che ha funzionato. Adesso andremo a Madrid e…”

Brutta battuta d'arresto per i nerazzurri che escono sconfitti nel derby che vede trionfare i rossoneri trascinati da Pulisic e Maignan. Fatale l'errore dagli undici metri di Calhanoglu. Questo il commento di Marcus Thuram nel post match di ai microfoni di InterTV: "Voglio palrare di quello che ha funzionato, abbiamo creato tante occasioni e trovato un portiere straordinario ma dobbiamo continuare cosi. Mi sento bene forse non avevo le gambe che volevo verso la fine adesso lavoreremo per giocare la partita di mercoledi. Dobbiamo ripartire da quello di buono fatto stasera aggiungere ciò che è mancato e andremo a Madrid"