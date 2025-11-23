Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta nel derby contro il Milan. Ecco le sue parole

Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta nel derby contro il Milan. Ecco le sue parole: "Non abbiamo subito ripartenze sapendo che avrebbero potuto metterci in difficoltà: l'unica volta che abbiamo perso una seconda palla sono andati in porta e hanno fatto gol. Il calcio è così ma mi prendo la buona prestazione, i ragazzi ci hannoi provato fino in fondo nonostante la delusione e la frustrazione: ci hanno provato in tutti i modi, voglio vedere questo spirito. Poi quando si perde un derby e alla quarta sconfitta sono un po' troppe, ma siamo lì per fortuna, dobbiamo restare attaccati e sciogliere queste delusioni e gestire bene la frustrazione, perché perdere una partita così può lasciare qualche segno.

Sommer? Non faccio un'analisi del genere: so cosa creiamo e i rischi che ci prendiamo. Non vado sull'individuo, non è giusto: per me i miei sono i migliori, li vedo tutti i giorni come lavorano e come cercano di dare il massimo. Non verrò mai qua a puntare il dito contro qualcuno perché quando lo fai c'è odore di fallimento e questo non voglio crearlo e cercare scuse. Siamo tutti dentro nel bene o nel male, potevamo fare meglio e sbloccarla, gestire meglio i momenti: abbiamo il dovere di rialzarci.

I contropiedi? Per caratteristiche siamo costretti ad attaccare con tanti uomini e questo ti espone alle ripartenze: ma oggi abbiamo subito un solo contropiede ed è stato fatale. Nelle prime 12 giornate abbiamo subito poco per i rischi che ci prendiamo: bisogna migliorare e percepire di più pericolo, fare qualche fallo in più e spendere qualche giallo in più. Lautaro? Sta bene. Perché è uscito? Perché, non posso cambiare i giocatori? E' una scelta tecnica mia: chi è in panchina ha il merito di aver dato il suo contributo, è stata una mia scelta".