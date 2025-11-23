Cruz a InterTV: “Gara strana, partita dominata ma non sempre vince chi gioca meglio”

Brutta battuta d'arresto per i nerazzurri che escono sconfitti nel derby che vede trionfare i rossoneri trascinati da Pulisic e Maignan. Fatale l'errore dagli undici metri di Calhanoglu. Questo il commento di Julio Cruz nel post match di ai microfoni di InterTV: "Una gara un po' strana, abbiamo dominato il primo tempo, preso due pali e quando non fai gol con queste occasioni diventa dura. Nel complesso l'Inter ha dominato ma è girato tutto storto anche sul calcio di rigore. Mi spiace tanto, abbiamo fatto una grande partita, non siamo stati concreti sotto porta, la cosa negativa è che abbiamo fatto rinascere il Milan ma la cosa buona è che in classifica non cambia tanto visto che sono tutte li. Nel primo tempo il Milan non ha fatto nulla, abbiamo avuto occasioni con Thuram con Lautaro, Acerbi, abbiamo fatto la partita ma il bottino pieno l'ha preso il Milan. Non vince sempre chi gioca meglio. Dobbiamo riconoscere anche i meriti soprattutto a Maignan che ha fatto delle parate decisive, però siamo all'inizio. Una cosa importante è che non abbiamo ancora pareggiato nessuna partita, speriamo di poter gestire un pochino meglio le prossime partite"