Thuram: “Milan come il Real Madrid in contropiede. Abbiamo fatto partita seria ma…”

Il Milan ha vinto il derby per 1-0 grazie al gol di Pulisic: ecco le parole di Thuram ai microfoni di Dazn al termine della partita
Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo Inter-Milan 0-1, Marcus Thuram ha parlato così della partita:

"Grande parata di Maignan sul mio colpo di testa? Forse avrei dovuto metterla sul primo palo, non sul secondo"

Inter fatica nei big-match?

"Non so spiegarmelo, con Chivu troveremo le soluzioni, è bravo e ci dà consigli. Siamo a novembre, è vero che è una partita decisiva ma ci sono tante partite"

Cosa manca all'Inter?

"Come giochiamo noi, col possesso palla, dobbiamo essere bravi a non prendere i contropiede. Il Milan come il Real Madrid è la squadra più forte in Europa in contropiede. Abbiamo fatto una partita seria, siamo la strada giusta anche se non siamo contenti"

Come si riparte?

"L'importante è avere fiducia in noi, nel mister e nel suo progetto. Una sconfitta non cambia il mondo, oggi siamo sulla strada giusta, c'è sempre da migliorare, non tutto è da buttare via"

