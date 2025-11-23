Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo Inter-Milan 0-1, Marcus Thuram ha parlato così della partita:
Thuram: “Milan come il Real Madrid in contropiede. Abbiamo fatto partita seria ma…”
"Grande parata di Maignan sul mio colpo di testa? Forse avrei dovuto metterla sul primo palo, non sul secondo"
Inter fatica nei big-match?
"Non so spiegarmelo, con Chivu troveremo le soluzioni, è bravo e ci dà consigli. Siamo a novembre, è vero che è una partita decisiva ma ci sono tante partite"
Cosa manca all'Inter?
"Come giochiamo noi, col possesso palla, dobbiamo essere bravi a non prendere i contropiede. Il Milan come il Real Madrid è la squadra più forte in Europa in contropiede. Abbiamo fatto una partita seria, siamo la strada giusta anche se non siamo contenti"
Come si riparte?
"L'importante è avere fiducia in noi, nel mister e nel suo progetto. Una sconfitta non cambia il mondo, oggi siamo sulla strada giusta, c'è sempre da migliorare, non tutto è da buttare via"
