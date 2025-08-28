"L'Inter ha avuto l'intenzione di prendere un difensore, la porta è aperta. Ma l'Inter si sente a posto così. Se c'è un'occasione, visto che una ventina di milioni di euro ci sarebbero, potrebbe essere colta, altrimenti l'Inter è strasicura di essere a posto così. Eventualmente ci fosse bisogno avrebbe le risorse per intervenire a gennaio".