news

Intervistato da Sky Sport dopo i sorteggi della prima fase di Champions League, Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato anche del mercato
Marco Macca Redattore 

Intervistato da Sky Sport dopo i sorteggi della prima fase di Champions League, Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato anche del mercato nerazzurro.

Luca Marchetti, esperto di mercato Sky, ha aggiunto sulla questione difensore, che ha tenuto banco in queste ore:

"L'Inter ha avuto l'intenzione di prendere un difensore, la porta è aperta. Ma l'Inter si sente a posto così. Se c'è un'occasione, visto che una ventina di milioni di euro ci sarebbero, potrebbe essere colta, altrimenti l'Inter è strasicura di essere a posto così. Eventualmente ci fosse bisogno avrebbe le risorse per intervenire a gennaio".

(Fonte: Sky Sport)

