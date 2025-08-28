Zanetti: “Con Chivu nuovo percorso, proveremo a ripeterci. Dobbiamo supportarlo e…”

"Si riparte da questo grande entusiasmo che c'è adesso, un nuovo allenatore e un nuovo percorso. Arrivare in finale è sempre importante, purtroppo è andata male ma bisogna guardare avanti. Il calcio insegna che ci sono sempre nuovi obiettivi, ci piace questa competizione, proveremo a ripeterci, sarà difficile ma l'obiettivo è arrivare fino in fondo"

"Tanti, c'è uno che è spero che lo diventerà che è Cambiasso, è tanto intelligente e può fare questo percorso. Conosco Cristian, l'ho avuto come compagno, straordinario dentro e fuori. Si capiva dalla sua intelligenza che avrebbe potuto fare questo percorso, ha una grande opportunità, dipende anche da noi di supportarlo in tutto, cercando di mettergli a disposizione tutto quello che occorre per fare una grande stagione, in Italia e in Europa"