Zanetti: “Con Chivu nuovo percorso, proveremo a ripeterci. Dobbiamo supportarlo e…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Javier Zanetti ha parlato così della Champions League
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Javier Zanetti ha parlato così della Champions League:

"Si riparte da questo grande entusiasmo che c'è adesso, un nuovo allenatore e un nuovo percorso. Arrivare in finale è sempre importante, purtroppo è andata male ma bisogna guardare avanti. Il calcio insegna che ci sono sempre nuovi obiettivi, ci piace questa competizione, proveremo a ripeterci, sarà difficile ma l'obiettivo è arrivare fino in fondo"

Quanti compagni all'Inter ti immaginavi che avrebbero avuto un futuro da allenatore come Chivu?

"Tanti, c'è uno che è spero che lo diventerà che è Cambiasso, è tanto intelligente e può fare questo percorso. Conosco Cristian, l'ho avuto come compagno, straordinario dentro e fuori. Si capiva dalla sua intelligenza che avrebbe potuto fare questo percorso, ha una grande opportunità, dipende anche da noi di supportarlo in tutto, cercando di mettergli a disposizione tutto quello che occorre per fare una grande stagione, in Italia e in Europa"

