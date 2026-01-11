Intervenuto ai microfoni di DAZN, il difensore del Napoli ed ex Inter Juan Jesus ha parlato così dopo la partita contro l'Inter:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Napoli, Juan Jesus: “Era importante non perdere, ottima partita. Per lo scudetto…”
news
Napoli, Juan Jesus: “Era importante non perdere, ottima partita. Per lo scudetto…”
Intervenuto ai microfoni di DAZN, il difensore del Napoli ed ex Inter Juan Jesus ha parlato così dopo la partita contro l'Inter
"Duello con Thuram? Eccellente attaccante, ma oggi prestazione ottima di tutta la squadra. Per lo scudetto ci siamo anche noi, sarà una lotta lunga".
"Conte? Lo conosciamo, è un vincente, avrà avuto le sue ragioni. Ci dà sempre la carica: oggi era importante non perdere, abbiamo avuto un'ottima reazione".
(Fonte: DAZN)
© RIPRODUZIONE RISERVATA