McTominay: “Napoli ha dato tutto: provate a togliere all’Inter Lautaro, Thuram e Barella”

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro l'Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro l'Inter: "I giocatori hanno dato tutto: non c'erano Lukaku, Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Rrahmani ad inizio stagione. Se l'Inter non avesse Lautaro, Thuram e Barella sarebbe difficile per loro. Il Napoli non mollerà di un millimetro.

L'1-0? Gli errori capitano nel calcio: non devi mai abbatterti e devi fare meglio. Tutti fanno errori: provo a fare sempre il mio meglio".

