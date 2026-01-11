Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro l'Inter: "I giocatori hanno dato tutto: non c'erano Lukaku, Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Rrahmani ad inizio stagione. Se l'Inter non avesse Lautaro, Thuram e Barella sarebbe difficile per loro. Il Napoli non mollerà di un millimetro.
L'1-0? Gli errori capitano nel calcio: non devi mai abbatterti e devi fare meglio. Tutti fanno errori: provo a fare sempre il mio meglio".
