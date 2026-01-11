Dimarco a InterTV: “Importante non aver perso anche se volevamo vincerla. Sul gol…”

L'occasione era di quelle ghiotte. Con il pareggio pomeridiano del Milan a Firenze i nerazzurri questa non hanno sfruttato la possibilità di allungare sulle rivali. Al Meazza il Napoli di Antonio Conte strappa un pareggio ai nerazzurri che mantiene le distanze invariate L'Inter rimane prima in classifica con 3 punti di vantaggio sul Milan e 4 sul Napoli. Queste le parole di Dimarco nel post partita di rilasciate ai microfoni di InterTV: "Non credo cambi poco questo pareggio importante non aver perso, volevo vincerla importante è continuare come stiamo facendo. Il gol? sarebbe bello farli sempre, sono contento non era una posizione facile con un portiere che chiude bene la porta, stiamo seguendo quello che ci dice il mister. Non dobbiamo pensare troppo in la, pensiamo alla gara con il Lecce che sarà durissima"