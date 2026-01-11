Prima del fischio d'inizio del secondo tempo di Inter-Napoli, Elmas, centrocampista azzurro, ha parlato così a DAZN:
Napoli, Elmas: “Ci aspetta un secondo tempo intenso, gara importante per entrambe”
"Abbiamo iniziato bene, poi dopo il gol loro siamo stati timidi, ma poi abbiamo pareggiato".
"Ci aspetta un secondo tempo intenso, è una partita importante per entrambe le squadre, vediamo cosa accadrà".
(Fonte: DAZN)
