C'è l'aria delle grandi occasioni a San Siro: al Meazza va in scena Inter-Napoli. Forse è presto per parlare di sfida scudetto, ma comunque i punti in palio iniziano a diventare importanti. E i nerazzurri ci arrivano in gran forma.
news
Marotta: “Arriva esterno destro se è da Inter. Tutto merito di Chivu. Ho visto Conte e…”
Il presidente Beppe Marotta, prima del fischio d'inizio, ha parlato così a DAZN:
"Conte? L'ho già salutato negli spogliatoi, mi sembra il minimo tra persone corrette che hanno lavorato insieme. Poi, i punti di vista possono essere diversi, ma sono dinamiche del mondo del calcio, soprattutto quando c'è una lotta al vertice della classifica. Nel calcio moderno l'aspetto mentale è importante e oggi si giocherà anche da questo punto di vista. I punti recuperati sono merito di Chivu: è lui il leader, noi abbiamo il dovere di supportarlo nella sua gestione, con confronti quotidiani. Anche i tifosi hanno i loro meriti, visto che non ci hanno mai fatto mancare il loro affetto".
"Mercato? Abbiamo la stessa visione del mister, agiamo sempre di concerto con l'allenatore. Noi abbiamo chiaramente l'obbligo di confrontarci con lui per delineare i profili necessari. Noi abbiamo una rosa profonda, ma con il neo dell'infortunio di Dumfries: se ci sarà la possibilità di ovviare, lo faremo. Ma non è facile trovare un profilo da Inter, soprattutto nel mercato di gennaio".
(Fonte: DAZN)
© RIPRODUZIONE RISERVATA