"Conte? L'ho già salutato negli spogliatoi, mi sembra il minimo tra persone corrette che hanno lavorato insieme. Poi, i punti di vista possono essere diversi, ma sono dinamiche del mondo del calcio, soprattutto quando c'è una lotta al vertice della classifica. Nel calcio moderno l'aspetto mentale è importante e oggi si giocherà anche da questo punto di vista. I punti recuperati sono merito di Chivu: è lui il leader, noi abbiamo il dovere di supportarlo nella sua gestione, con confronti quotidiani. Anche i tifosi hanno i loro meriti, visto che non ci hanno mai fatto mancare il loro affetto".