"Alla fine c'è stata un po' di liberazione, ho perso tante finali ai rigori. Quando ho visto l'ultima palla entrare, mi sono liberato dellapaura. I ragazzi si meritano questa vittoria per il lavoro svolto, sono contento per loro. Hanno acquisito una grande cultura del lavoro. Voglio ringraziare anche Andrea Zanchetta per il percorso della scorsa stagione, ha fatto un campionato straordinario. Ringrazio i ragazzi dell'Under 23, vengono sempre con grande spirito e professionalità. Questo club merita di fare questo tipo di partite".

"Sono stanco ma soddisfatto, sono felice e torno a casa contento. Questo è un premio al lavoro di questi ragazzi. Nei momenti difficili riusciamo sempre a rialzarsi. Non era facile: loro sono una squadra chiusa, non hanno quasi mai tirato in porta. Non abbiamo fatto una gara brillante, ma conta la reazione e il risultato finale".