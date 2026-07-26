Impegnato nel precampionato, il Tottenham di De Zerbi si appresta ad affrontare i neozelandesi dell'Auckland FC.

Nella conferenza stampa della vigilia il tecnico bresciano degli Spurs ha parlato del mercato e lanciato alcuni messaggi ad alcuni calciatori considerati in uscita, tra cui Cristian ‘Cuti’ Romero, obiettivo di mercato dell’Inter, e Lucas Bergvall.

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"Sono stato molto chiaro fin dall'inizio della mia esperienza al Tottenham. Ho detto: chi non vuole restare al Tottenham? Chi non è felice, chi non è orgoglioso di stare qui, deve andare via. Voglio giocatori orgogliosi e felici di restare qui, che scendano in campo al Tottenham Hotspur Stadium con una grande motivazione. Perché oggi nel calcio, se si pensa anche ai Mondiali, la motivazione fa la differenza. La motivazione è essere felici di appartenere a una squadra".

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L'ex Brighton ha poi aggiunto

"Prima di tutto, penso che la nostra finestra di mercato non sia ancora finita. Dobbiamo concluderla, dobbiamo portare un altro paio di giocatori, forse di più, forse non di meno, ma un paio di giocatori. Sono molto contento, sono entusiasta di lavorare con i nuovi giocatori e con quelli vecchi. Penso che stiamo lavorando molto bene con Johan Lange e Vinai. Stiamo lavorando con un'idea chiara. Abbiamo acquistato giocatori con grande esperienza, come Robbo. Penso che abbiamo bisogno di questo tipo di giocatori perché dobbiamo aumentare l'esperienza. Dobbiamo migliorare mentalmente, dobbiamo essere più forti, perché nelle ultime due stagioni non abbiamo fatto quello che il Tottenham deve fare. Alla fine del mercato ci impegneremo a chiudere la sessione. Ma al momento, sono molto entusiasta".