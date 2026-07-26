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Un sogno di mezza estate che sta diventando realtà. Un colpo in entrata si avvicina adesso in casa Inter: si tratta di un rinforzo molto atteso da Cristian Chivu per la nuova stagione.

Ecco quanto evidenziato da Sportmediaset: “Akanji-Romero-Bastoni. È questa la linea difensiva che Chivu sogna per la sua Inter per la prossima stagione. Il Cuti, sogno di una mezza estate, si sta trasformando in realtà: l'agente dell'argentino è arrivato a Milano e sono iniziati i primi dialoghi con i nerazzurri. L'obiettivo in Viale della Liberazione è trovare l'accordo con l'ex Genoa e Atalanta per poi sedersi al tavolo con il Tottenham, contento di liberarsi del centrale ma al giusto prezzo”, si legge. E Romero spinge e sarebbe felice di tornare in Serie A…