Il futuro di Benjamin Pavard non è poi così certo.

A inizio estate, al rientro dal prestito al Marsiglia, si pensava che il francese fosse a Milano soltanto di passaggio. Con il passare delle settimane, invece, l'ipotesi di permanenza non è poi così remota. Anche perché, come raccolto da Fcinter1908.it, non impedisce comunque di pensare a un grande investimento in difesa.

Getty Images

La dirigenza nerazzurra sta lavorando per portare a termine l'operazione Romero senza considerare l'uscita del francese, che intanto lavora a disposizione di Chivu e ha mostrato grande disponibilità verso i compagni e verso i tifosi che in questi giorni si sono recati a Donaueschingen per strappare una foto o un autografo ai Campioni d'Italia.

Getty Images

Molto ovviamente dipenderà dalle offerte che arriveranno in viale della Liberazione. L'Inter rimane vigile e disponibile a trattare la cessione del giocatore, senza risultare però spaventata dall'ipotesi di permanenza. Il valore del giocatore non è in discussione: con l'atteggiamento dimostrato c'è assolutamente margine per mettersi definitivamente alle spalle quanto accaduto la scorsa estate prima dell'addio in prestito. Dovesse però andar via Pavard, in casa nerazzurra hanno già stabilito come sostituirlo.

L'intenzione, è stato confermato a Fcinter1908, è infatti di andare su un profilo d'esperienza, quindi subito pronto a mettersi a disposizione di Chivu garantendo alta affidabilità, con un impatto relativo sui conti del club. Un'operazione, per intenderci, come quella che diversi anni fa ormai aveva portato Francesco Acerbi a Milano, senza suscitare troppo clamore, ma rivelatasi poi assolutamente preziosa.