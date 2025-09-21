Acerbi a InterTV: “Con il Sassuolo soddisfazioni, anche contro l’Inter. Oggi dovremo…”

Dopo la vittoria in Champions League contro l'Ajax l'Inter ha bisogno di iniziare a correre anche in campionato lasciandosi le due sconfitte con Udinese e Juventus alle spalle. Queste le parole di Francesco Acerbi nel pre partita di Inter-Sassuolo ai microfoni di InterTV: "Ho passato la mia rinascita nel Sassuolo, con loro ho avuto delle soddisfazioni anche contro l'Inter, non è una squadra di serie B con i nomi che hanno, sarà una partita difficilissima. Dobbiamo stare attenti sui dettagli, dobbiamo avere quella continuità e atteggiamento per 90 minuti"