"Primo gol in A a Toldo: pallonetto con colpo sotto. Dopo la partita chiedeva: “Ma dov’è quello che mi ha segnato?”, ricorda Makinwa

Ampia intervista concessa a La Gazzetta dello Sport da Stephen Ayodele Makinwa , ex attaccante tra le altre di Lazio e Palermo. Lo stesso Makinwa, poi, ha ammesso di essere stato vicino all'Inter. Nell'intervista, però, parla anche dell'esordio in Italia:

«Modena-Lazio 1-1, inizio morbido... Fino a quel giorno avevo visto Jaap Stam in tv, dicendomi: “Ma quanto è grosso?”. Io contro lui e Couto, veda lei».