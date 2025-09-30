FC Inter 1908
Bonny a InterTV: “Esordio in Champions il sogno, ancora più bello con la maglia dell’Inter”

Bonny a InterTV: “Esordio in Champions il sogno, ancora più bello con la maglia dell’Inter” - immagine 1
L'Inter supera per 3 a 0 lo Slavia Praga e sale a quota 6 punti in classifica generale. Quarta vittoria consecutiva per i ragazzi di Cristian Chivu che adesso dovranno affrontare l'ultimo ostacolo prima della seconda pausa per gli impegni delle nazionali.

Bonny a InterTV: “Esordio in Champions il sogno, ancora più bello con la maglia dell’Inter”- immagine 2

Queste le parole di Bonny nel post partita raccolte dai microfoni di InterTV: "Come te la descrivo questa partita? Tre punti, continuità e piacere. Oggi è stato bello vincere in casa, sono contento di fare minuti e piano piano andiamo avanti cosi. Esordio in casa in Champions League? Giocare questa competizione è un sogno per tutti ed è ancora più bello a San Siro con la maglia dell'Inter"

