L'Inter supera per 3 a 0 lo Slavia Praga e sale a quota 6 punti in classifica generale. Quarta vittoria consecutiva per i ragazzi di Cristian Chivu che adesso dovranno affrontare l'ultimo ostacolo prima della seconda pausa per gli impegni delle nazionali.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Bonny a InterTV: “Esordio in Champions il sogno, ancora più bello con la maglia dell’Inter”
news
Bonny a InterTV: “Esordio in Champions il sogno, ancora più bello con la maglia dell’Inter”
L'Inter supera per 3 a 0 lo Slavia Praga e sale a quota 6 punti in classifica generale. Quarta vittoria consecutiva per i ragazzi di Chivu
Queste le parole di Bonny nel post partita raccolte dai microfoni di InterTV: "Come te la descrivo questa partita? Tre punti, continuità e piacere. Oggi è stato bello vincere in casa, sono contento di fare minuti e piano piano andiamo avanti cosi. Esordio in casa in Champions League? Giocare questa competizione è un sogno per tutti ed è ancora più bello a San Siro con la maglia dell'Inter"
© RIPRODUZIONE RISERVATA